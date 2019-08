NXP verhoogt dividend

Gepubliceerd op | Views: 492 | Onderwerpen: dividend

AMSTERDAM (AFN) - NXP Semiconductors gaat zijn aandeelhouders belonen. Het in New York genoteerde Nederlandse chipconcern belooft een kwartaaldividend van 0,375 dollar per aandeel uit te keren. Dat betekent een stijging met 50 procent ten opzichte van de voorgaande kwartalen.

Het interim-dividend wordt op 4 oktober uitgekeerd.