Ajax treft Chelsea in Champions League

MONACO (AFN) - Ajax gaat het in de groepsfase van de Champions League opnemen tegen Chelsea. De landskampioen werd bij de loting in Monaco gekoppeld aan de winnaar van de Europa League. Chelsea eindigde afgelopen seizoen als derde in de Premier League.

Als winnaar van de Europa League werd de ploeg uit Londen ingedeeld in pot 1 voor de loting van de Champions League. De ploeg van de nieuwe manager Frank Lampard is niet zo goed aan het seizoen begonnen. Chelsea verloor de wedstrijd om de Europese Supercup tegen Liverpool en zette in de Engelse competitie pas één van de drie competitiewedstrijden in winst om.

Ajax werd bij Chelsea ingedeeld in groep H. De andere twee tegenstanders worden later bekend. De eerste speelronde van de Champions League is op 17 en 18 september. De finale wordt op 30 mei volgend jaar gehouden in het Atatürk Olympisch Stadion in de Turkse stad Istanbul.