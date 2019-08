KLM stuurt vakbonden nieuw loonvoorstel

Gepubliceerd op | Views: 242 | Onderwerpen: luchtvaart

AMSTERDAM (AFN) - KLM heeft een nieuw cao-voorstel naar de vakbonden gestuurd. Het gaat om een voorstel met een hoger loonbod en een langere looptijd. De luchtvaartmaatschappij spreekt van een "substantiële stap", om het vastgelopen cao-overleg voor alle KLM'ers te kunnen hervatten.

Vakbond FNV Grond stelde vorige week een ultimatum aan KLM. Als niet voor vrijdagmiddag aan alle eisen zou worden voldaan, dreigen acties. KLM zegt het ultimatum af te wijzen.

Concreet biedt KLM nu een cao voor drie jaar waarin medewerkers er in totaal 6 procent loon bijkrijgen in drie stappen. KLM is bereid om een afspraak te maken voor nog eens 1 procent extra loon, in ruil voor een aanpassing van de huidige winstdelingsregeling.

Loonsverhoging

FNV eiste onder meer, naast een loonsverhoging, dat KLM meer medewerkers in vaste dienst neemt en betere roosters maakt die minder druk op de werknemers leggen. Volgens KLM gaat het om een "enorme lijst met eisen" die bij elkaar opgeteld 100 miljoen euro per jaar zouden kosten. Dat zou een stijging van de loonkosten met 10 procent betekenen, wat de maatschappij "onverantwoord en onrealistisch" noemt.

KLM zegt een goede cao voor alle medewerkers te willen die recht doet aan de onzekere wereld waarin de luchtvaartmaatschappij opereert. Met dit loonvoorstel komt KLM naar eigen zeggen tegemoet aan de wensen van vakbonden en het concern wil dan ook graag verder praten over het voorstel.