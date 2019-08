Brill op stoom maar onzeker over brexit

Gepubliceerd op | Views: 275 | Onderwerpen: Brexit

LEIDEN (AFN) - Wetenschappelijk uitgever Brill heeft in het tweede kwartaal een vervolg gegeven aan de goede start van het jaar. Het bedrijf uit Leiden voelt wel enige onzekerheid rondom de gevolgen van de brexit en is om die reden terughoudend met zijn vooruitzichten voor later dit jaar.

De omzet steeg met 4,5 procent tot bijna 16,8 miljoen euro. Het bedrijfsresultaat (ebitda) ging met meer dan 16 procent omhoog tot 1,2 miljoen euro. De winst stond wat onder druk door hogere kosten voor een winstverbeteringsplan en voor afschrijvingen van immateriële zaken.

Brill geeft aan dat een no-dealbrexit een "materiële" impact op de financiële resultaten zal hebben. Een groot deel van de boekenomzet wordt in het vierde kwartaal gerealiseerd en de voornaamste distributiepartner is gevestigd in het Verenigd Koninkrijk.

Het bedrijf is hard bezig de eventuele gevolgen van de brexit te verwachten, maar is toch voorzichtig in het formuleren van doelen voor het hele jaar. Brill zegt een goede pijplijn te hebben voor de tweede helft van het jaar. Als de gevolgen van de distributiekwestie meevallen dan rekent Brill op een "bescheiden" omzetgroei in 2019. Dat moet dan leiden tot een verbetering van het bedrijfsresultaat en van de brutowinst. De nettowinst zal door fiscale redenen wel wat dalen.