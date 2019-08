'Aramco overweegt splitsing beursgang'

Gepubliceerd op | Views: 377

RIYAD (AFN) - Het Saudische staatsoliebedrijf Saudi Aramco overweegt zijn voorgenomen megabeursgang in tweeën te splitsen. Dat meldt The Wall Street Journal op basis van ingewijden.

Concreet zou dat betekenen dat eerst een pluk aandelen wordt genoteerd aan de beurs in Saudi-Arabië, waarna in 2020 of 2021 een tweede beursnotering volgt, ergens in het buitenland. Aramco is achter de schermen al tijden bezig met wat de grootste beursgang aller tijden moet worden. Daarmee zou kapitaal worden vrijgemaakt voor Saudi-Arabië om minder afhankelijk van olie-inkomsten te worden.

De eerste beursgang zou nog dit jaar moeten plaatsvinden. In één van de plannen die wordt besproken zou Aramco daarmee 50 miljard dollar willen ophalen. Voor de tweede notering zou Tokio de topkandidaat zijn. Daarmee zouden Londen en Hongkong vanwege politieke instabiliteit achter het net vissen.