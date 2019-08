Abbvie staakt miljardenonderzoek

Gepubliceerd op | Views: 1.872

NEW YORK (AFN) - AbbVie heeft het onderzoek naar een nieuw middel tegen longkanker beëindigd nadat analyse van onderzoeksresultaten uitwees dat het medicijn niet goed werkt. Het Amerikaanse farmaceutische concern heeft miljarden gestoken in het middel Rova-T.

In januari liet AbbVie al weten zeker 4 miljard dollar af te schrijven op de overname van Stemcentrx waarmee het Rova-T in handen had gekregen. Voor die overname was 5,8 miljard dollar betaald.

AbbVie zegt zich nu verder toe te leggen op de ontwikkeling van andere oncologische middelen.