'Handelsoptimisme zet Wall Street hoger'

China en de Verenigde Staten zijn van plan om in september nieuwe handelsgesprekken te voeren. De voortgangvolgens het Aziatische landvan de houding van de Amerikanen."We hopen op oprechtheid en concrete acties van de VS", aldus een woordvoerder van het Chinese ministerie voor Handel. "Het belangrijkste is momenteel dat de noodzakelijke voorwaarden worden gecreëerd voor beide partijen zodat het overleg kan worden vervolgd."bron:Een goed verstaander heeft meestal aan een half woord voldoendeOf de heer Trump een goed verstaander is moet blijken.....