WASHINGTON (AFN/BLOOMBERG) - De economie van de Verenigde Staten is in het tweede kwartaal iets minder sterk gegroeid dan eerder gedacht. Volgens een nieuwe schatting van het Amerikaanse ministerie van Handel bedroeg de groei 2 procent op jaarbasis. Bij een eerdere raming werd nog 2,1 procent gemeld.

Het cijfer komt overeen met de gemiddelde verwachting van economen. In het eerste kwartaal van dit jaar ging het bruto binnenlands product (bbp) van 's werelds grootste economie nog met 3,1 procent vooruit. Om de economie te stimuleren heeft de Federal Reserve, de Amerikaanse koepel van centrale banken, eind juli de rente verlaagd. Dat was voor het eerst in ruim tien jaar. Kenners gaan er over het algemeen vanuit dat de Fed in september opnieuw de rente gaat verlagen.

Volgens het handelsministerie waren de Amerikaanse consumentenbestedingen in de afgelopen periode sterker dan eerder gedacht. Daar stonden wel zwakkere cijfers over bijvoorbeeld de Amerikaanse export tegenover, mede als gevolg van de handelsoorlog met China.

In 2018 liet de Amerikaanse economie een vooruitgang optekenen van 2,9 procent. President Donald Trump heeft een ambitie uitgesproken voor een jaarlijkse economische groei in de VS met 3 procent. Economen denken dat de economie van de VS dit jaar met circa 2,5 procent zal gaan groeien.