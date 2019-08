Best Buy verlaagt omzetverwachting

Gepubliceerd op | Views: 247

MINNEAPOLIS (AFN) - De Amerikaanse elektronicaketen Best Buy stelt de omzetverwachting voor het lopende gebroken boekjaar naar beneden bij, maar verhoogt wel de winstprognose. Dat bleek uit de kwartaalcijfers die het winkelbedrijf naar buiten bracht.

Voor het lopende boekjaar rekent de onderneming nu op een omzet in een bandbreedte van 43,1 miljard tot 43,6 miljard dollar. Eerder werd hier een range gehanteerd van 42,9 miljard tot 43,9 miljard dollar. Het bedrijf gaf aan nu op een vergelijkbare verkoopgroei met 0,7 tot 1,7 procent rekenen. Dit was eerder 0,5 tot 2,5 procent.

De winst per aandeel voor het gehele fiscale jaar wordt nu geraamd op 5,60 tot 5,75 dollar. Bij een eerdere voorspelling was dit nog 5,45 tot 5,65 dollar per aandeel.

In het op 3 augustus afgesloten tweede kwartaal werd een omzet behaald door Best Buy van 9,5 miljard dollar, met een nettowinst van 238 miljoen dollar.