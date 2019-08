Handelshoop stuwt Europese beurzen

Zowel de Chinezen als de Amerikanen beseffen nu dat er snel een eind moet komen aan de handelsoorlog, vermits de val van Thucydides anders wel eens sneller kan komen dan gedacht. De vraag is wie van beide grootmachten doet water bij de wijn of beter wie van beiden kan leven met waterwijn. De Amerikanen zullen 'n deel van hun privileges in de Chinese Zuidzee moeten opgeven en de Chinezen hun markten meer opstellen voor het westen. Zo niet belanden we in 'n wereldwijde stagnatie, die gepaard zal gaan met hoge inflatie en tevens een stagnatie van de economische groei, wat op zijn beurt weer zal leiden tot hoge werkloosheid in zowat alle delen van de wereld. Mvg

Het zwaard van Damocles