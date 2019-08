'Opvallend sombere toon VolkerWessels'

Gepubliceerd op | Views: 208

AMSTERDAM (AFN) - Bouwbedrijf VolkerWessels heeft in het eerste halfjaar solide resultaten neergezet, maar slaat tegelijkertijd een sombere toon aan over de marktomstandigheden. Dat laatste zal volgens analisten van ING niet alleen zijn weerslag op de aandelen van VolkerWessels hebben, maar waarschijnlijk ook op andere aan de beurs in Amsterdam genoteerde bouwers.

VolkerWessels waarschuwde in zijn halfjaarbericht dat de Nederlandse stikstofkwestie een "significante impact" zal hebben op bouw- en infraprojecten. De Raad van State verklaarde het Nederlandse stikstofbeleid onlangs ongeldig, waardoor verschillende bouwprojecten direct vertraagd werden.

Het bouwconcern wees er verder op dat de brexit zwaarder weegt op de Britse economie, wat VolkerWessels mogelijk parten gaat spelen. Daarnaast is het bedrijf negatief over mogelijke nieuwe regelgeving voor de huurmarkt in Berlijn, wat investeerders kan afschrikken. Marktvorsers stippen aan dat deze risicofactoren niet nieuw zijn, maar dat VolkerWessels vooral een andere toon aanslaat dan concurrenten.

Koersdoel

De cijfers over het eerste halfjaar waren volgens ING solide. Het bedrijfsresultaat (ebitda) was weliswaar iets lager dan kenners van de bank hadden voorzien, maar zo'n afwijking is volgens hen normaal in de bouwwereld. De nettokaspositie is verder "zeer sterk".

ING hanteert een buy-advies en koersdoel van 28,50 euro. Het aandeel VolkerWessels stond donderdag omstreeks 09.55 uur 6,7 procent lager op 17,46.