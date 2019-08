Hogere gasprijs gunstig voor Gazprom

Gepubliceerd op | Views: 52 | Onderwerpen: energie

MOSKOU (AFN) - Het Russische staatsgasconcern Gazprom is in de eerste helft van dit jaar op een hogere omzet en winst uitgekomen, geholpen door gestegen gasprijzen. De omzet nam met 3 procent toe op jaarbasis tot ruim 4 biljoen roebel, omgerekend meer dan 54 miljard euro.

De gasprijzen stegen in zowel de thuis- als in de exportmarkt. De winst bedroeg ruim 878 miljard roebel, bijna 12 miljard euro. Dat was 663 miljard roebel een jaar eerder.