'Solide resultaten HAL'

AMSTERDAM (AFN) - Investeerder HAL is met een solide set cijfers naar buiten gekomen. Dat schrijven kenners van KBC Securities in een reactie op het handelsbericht van de onderneming. Dat de winst voor HAL de voorbije maanden hoger uitviel kwam voor een groot deel door de verkoop van IEV Group, benadrukken de kenners. Daarnaast kampte de onderneming een jaar eerder met een stevige afschrijving op zijn belang in Boskalis.

Verder profiteerde HAL van opgelopen koersen van zijn deelnemingen in SBM Offshore en Vopak. KBC betreurt het dat er geen update gegeven werd over de ophanden zijnde GrandVision-deal. Het bod van 28 euro per aandeel dat de Frans-Italiaanse brillenreus EssilorLuxottica biedt op de aandelen, biedt volgens KBC een aantrekkelijke exit uit de onderneming.

Nog niet duidelijk is wat HAL zou doen met de 5,5 miljard euro die de deal mogelijk oplevert. KBC houdt er rekening mee dat het geld zal worden geherinvesteerd en niet zonder meer naar aandeelhouders zal terugvloeien.

KBC handhaafde zijn advies accumulate met een koersdoel van 155 euro. Het aandeel HAL noteerde donderdag omstreeks 09.15 uur 0,7 procent hoger op 138,00 euro.