PARIJS (AFN/BLOOMBERG) - De Franse economie is in het tweede kwartaal van dit jaar met 0,3 procent gegroeid in vergelijking met de voorgaande periode. De Franse economie profiteerde onder meer van grotere overheidsuitgaven en meer consumentenbestedingen, zo meldde het Franse statistiekbureau.

Al met al groeide de economie van Frankrijk iets sterker dan verwacht, want bij een eerdere raming werd nog een plus van 0,2 procent gemeld. De export bleef op kwartaalbasis gelijk. De import daalde met 0,2 procent.

In het eerste kwartaal van 2019 werd ook een economische vooruitgang gemeten van 0,3 procent.