Beurzen vinden weg omhoog

AMSTERDAM (AFN) - De Europese beurzen vonden donderdag de weg omhoog na een kwakkelend begin van de handel. Beleggers trokken zich op aan de hogere slotstanden op Wall Street. Daarnaast ging de aandacht uit naar de politieke ontwikkelingen in Italië en het Verenigd Koninkrijk.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,6 procent hoger op 551,60 punten. De MidKap steeg 0,5 procent tot 798,89 punten. Londen, Parijs en Frankfurt klommen tot 0,9 procent.

De hoofdindex in Milaan won 1,2 procent. De partijen PD en Vijfsterrenbeweging (M5S) zijn bereid de partijloze Giuseppe Conte te laten aanblijven als minister-president. De demissionaire premier praat donderdag met de Italiaanse president. Het is uiteindelijk aan president Sergio Mattarella om Conte te vragen een nieuwe regering te vormen.

Wolters Kluwer

Informatieleverancier Wolters Kluwer voerde de stijgers aan met een winst van 1,6 procent na een adviesverhoging door Bank of America. Verzekeraar NN Group profiteerde van een koopadvies van Goldman Sachs en won 0,7 procent. Concurrent ASR was de grootste daler met een verlies van 1,4 procent.

Bij de kleinere bedrijven zakte VolkerWessels 6,7 procent. Het bouwbedrijf verwacht net als branchegenoten dat de stikstofkwestie een "significante impact" zal hebben op bouw- en infraprojecten. Ajax klom meer dan 2 procent op de lokale markt. De beursgenoteerde voetbalclub verdient minimaal 40 miljoen euro met de plaatsing voor de groepsfase van de Champions League. De fabrikant van elektrotechnische componenten Neways zakte 5,6 procent na een handelsbericht.

Bouygues

Bouygues steeg 5,5 procent in Parijs. Het Franse conglomeraat zag de winst in de eerste jaarhelft flink stijgen. Pernod Ricard won 2,1 procent. De drankenproducent gaat zijn aandeelhouders belonen, na de grootste winstsprong in zeven jaar, door voor 1 miljard euro eigen aandelen te kopen. In Londen ging Micro Focus ruim 26 procent onderuit na een omzetalarm van het IT-bedrijf. In Brussel steeg autobedrijf D'Ieteren naar het hoogste niveau in acht jaar, na een handelsbericht.

De euro was 1,1079 dollar waard tegen 1,1081 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie stond nagenoeg onveranderd op 55,81 dollar. Brentolie kostte 0,5 procent minder op 60,21 dollar per vat.