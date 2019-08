'Klein openingsverlies voor Damrak'

Gepubliceerd op | Views: 364

AMSTERDAM (AFN) - De aandelenbeurs in Amsterdam zal donderdag naar verwachting met een klein verlies openen. Ook de andere Europese beurzen lijken iets lager te beginnen. Naast de aanhoudende handelsstrijd tussen de Verenigde Staten en China gaat de aandacht gaat uit naar de politieke ontwikkelingen in Italië en het Verenigd Koninkrijk.

In Italië wordt demissionair premier Giuseppe Conte donderdagochtend verwacht bij de president. De partijen PD en Vijfsterrenbeweging (M5S) zijn bereid de partijloze Conte te laten aanblijven als minister-president. Het is uiteindelijk aan president Sergio Mattarella om hem te vragen een nieuwe regering te vormen.

In het Verenigd Koninkrijk wordt een petitie tegen de geplande schorsing van het parlement massaal ondertekend. De indiener schrijft dat het parlement niet geschorst of ontbonden mag worden tenzij "voldoende" brexituitstel is geregeld of het Britse vertrek uit de EU helemaal niet meer doorgaat. Het parlement is op verzoek van premier Boris Johnson in september en oktober meerdere weken geschorst.

VolkerWessels

Op het Damrak opende VolkerWessels de boeken. Het bouwbedrijf verwacht net als branchegenoten dat de stikstofkwestie een "significante impact" zal hebben op bouw- en infraprojecten. Het bedrijf handhaafde ondanks de onzekerheden zijn verwachtingen voor het hele jaar.

Ook Neways bracht de cijfers naar buiten. De fabrikant van elektrotechnische componenten behaalde in de eerste jaarhelft een winst van 5,1 miljoen euro op een omzet van 265 miljoen euro. Het bedrijf voorziet in de tweede helft van het jaar een hoger resultaat ten opzichte van de eerste helft.

Vivoryon

Biotechnologiebedrijf Vivoryon Therapeutics, het voormalige Probiodrug, leed in de eerste jaarhelft minder verlies dan een jaar eerder. Het Duitse bedrijf dat een beursnotering heeft in Amsterdam behaalde geen omzet.

HAL kwam woensdag nabeurs met resultaten. De investeerder heeft zijn winst in de eerste jaarhelft stevig opgevoerd. Daarbij profiteerde het bedrijf vooral van een boekwinst op de verkoop van dochter IEV.

Ajax

Het aandeel NN Group zal mogelijk bewegen op een advieswijziging. De analisten van de Amerikaanse bank Goldman Sachs schroefden hun aanbeveling voor de verzekeraar op naar kopen.

Ook het aandeel Ajax staat in de belangstelling. De beursgenoteerde voetbalclub mag weer aan de Champions League deelnemen. Ajax verdient minimaal 40 miljoen euro met de plaatsing voor de groepsfase van de Champions League.

De euro was 1,1083 dollar waard tegen 1,1081 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 0,5 procent tot 55,48 dollar. Brentolie kostte 0,7 procent minder op 60,05 dollar per vat.