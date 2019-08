De linkse politiek heeft weer succes, eerst de auto industrie vernietigen, en nu de bouwbedrijven.

Allemaal onder het mom van het milieu, waar mee het volk volledig onder controle gehouden kan worden.

Dankzij Brussel zitten vrijwel alle banken en levensverzekeraars in de problemen.

Een half miljoen vreemdelingen binnenhalen, die ons miljarden kosten, hoewel het een strikt geheim is.

De energierekening zullen exploderen als straks de subsidie v/d molentjes over is

Hoe kort zal het nog duren voor de hele economie op zijn rug ligt, en we allemaal even arm zijn, het ideaal van links