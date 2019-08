Gepubliceerd op | Views: 538

HALLE (AFN) - Biotechnologiebedrijf Vivoryon Therapeutics, het voormalige Probiodrug, heeft in de eerste helft van dit jaar een kleiner nettoverlies geleden dan een jaar eerder. Onder de streep resteerde een min van 3,1 miljoen euro tegen een verlies van 4,1 miljoen euro in de eerste helft van vorig jaar. Het Duitse bedrijf dat een notering heeft op de beurs in Amsterdam behaalde geen omzet.

De onderneming, die werkt aan geneesmiddelen tegen alzheimer, gaf minder uit aan onderzoek en ontwikkeling. Deze kosten liepen terug tot bijna 1,9 miljoen euro van bijna 2,6 miljard euro een jaar geleden. Ook de algemene en administratieve kosten kwamen lager uit. De kaspositie bedroeg eind juni 8 miljoen euro. Eind december was dat nog 3,8 miljoen euro.

Vivoryon, dat in juni officieel van naam veranderde, gaf aan dat de prestaties in de afgelopen periode in lijn liggen met de eigen verwachtingen.

In juli werd nog bekend dat biotechnoloog MorphoSys voor 15 miljoen euro een belang wil nemen in Vivoryon. Het gaat om een investeringsronde die later dit jaar plaatsvindt. Voor dat geld krijgt Morphosys een niet nader genoemd minderheidsbelang in zijn branchegenoot. Ook krijgt het bedrijf het exclusieve recht op een licentie op een oncologische behandeling van Vivoryon.