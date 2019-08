Vertrouwen producenten blijft gelijk

Gepubliceerd op | Views: 0

DEN HAAG (AFN) - Het vertrouwen van producenten in de industrie is in augustus gelijk aan het niveau van een maand eerder. De ondernemers waren daarnaast positiever over de te verwachten bedrijvigheid in de sector.

Het vertrouwen kwam net als een maand eerder uit op een stand van 3,9. Het gemiddelde van de afgelopen twintig jaar is 1,0. Het vertrouwen van de ondernemers bereikte in februari 2018 de hoogste waarde op 10,9 en in februari 2009 de laagste waarde op min 23,5. Sinds oktober 2014 hebben positief gestemde ondernemers de overhand, aldus het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Waar producenten met vertrouwen kijken naar verwachte bedrijvigheid, zijn ze in doorsnee iets minder te spreken over de orderportefeuille en de voorraden. De producenten in de textiel-, kleding- en lederindustrie waren in augustus het meest optimistisch. In de transportmiddelenindustrie hadden pessimisten opnieuw de overhand, aldus het statistiekbureau.

Het CBS wijst erop dat de gemoedstoestand van Nederlandse producenten voor een groot deel wordt bepaald door het vertrouwen dat de Duitse collega's hebben. In augustus zakte het vertrouwen van producenten in de grootste economie van de eurozone, en belangrijke afzetmarkt voor Nederland, verder weg. Duitse ondernemers zijn sinds 2009 niet meer zo negatief geweest.