VS willen niet ingrijpen op valutamarkten

Het rendement op 30 jaarlang lopende leningen in de VS daalde onlangs onder de 2%. In Duitsland krijgt men voor deze periode er zelfs 0.11% erboven op!!

Welke investeerder wil nu een negatieve vergoeding? De centrale bankiers, vermits die geen geld hoeven te verdienen. Als de rente nog meer daalt in de VS, wordt het ook steeds moeilijker om hun langlopende leningen geplaatst te krijgen. Van daar dat Trump zijn zin niet krijgt om de rente fors te verlagen.