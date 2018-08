Gepubliceerd op | Views: 796

PARIJS (AFN) - Unibail-Rodamco-Westfield heeft zijn huurinkomsten en resultaat in het eerste halfjaar opgekrikt. Het vastgoedconcern profiteerde vooral van hogere opbrengsten bij zijn winkelcentra in Europa.

De verhuur van vastgoed bracht in totaal 861 miljoen euro in het laatje, dik 8 procent meer dan in dezelfde periode in 2017. Verreweg het grootste deel van de opbrengsten kwam van de winkelcentra. Die omzet steeg met dik een tiende tot 738 miljoen euro.

Unibail zette daarbij een terugkerend nettoresultaat neer van 703 miljoen euro in de boeken, tegen 614 miljoen euro een jaar terug. Per aandeel bedroeg de winst 6,61 euro. De onderneming meldde verder dat de integratie van het Australische Westfield in de organisatie op schema ligt. Unibail ziet in de cijfers geen aanleiding om zijn eerder vastgestelde financiële doelstellingen voor heel 2018 bij te stellen.

Unibail heeft onlangs circa 21 miljard euro betaald voor Westfield. Door de overname ontstond volgens de partijen 's werelds grootste ontwikkelaar en exploitant van winkelcentra op toplocaties in grote steden. Samen zijn ze goed voor ruim honderd winkelcentra.