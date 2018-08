'Wall Street opent vrij vlak'

Gepubliceerd op | Views: 462

NEW YORK (AFN) - De beurzen in New York staan woensdag voor een vrij vlakke opening. Beleggers verwerken onder meer gegevens over de Amerikaanse economische groei. Verder openden enkele bedrijven de boeken. De afgelopen tijd bereikte Wall Street nieuwe records en werd er uitbundig gereageerd op een nieuw handelsakkoord tussen de Verenigde Staten en Mexico.

De Amerikaanse economie groeide in het tweede kwartaal iets harder dan eerder voorspeld en kwam volgens een tweede raming van het ministerie van Handel op jaarbasis uit op 4,2 procent. Bij een eerdere raming was dat nog 4,1 procent. De groei is daarmee ook hoger dan de 4,0 procent waar economen in doorsnee rekening mee hielden. Bovendien is de groei fors hoger dan in het eerste kwartaal.

De economie werd in het tweede kwartaal geholpen door de belastingverlagingen van president Donald Trump. Vooral de hogere consumentenbestedingen en bedrijfsinvesteringen waren de aanjagers. Ook de export droeg een steentje bij aan de economische vooruitgang, net als hogere overheidsuitgaven.

Hewlett Packard Enterprise

Hewlett Packard Enterprise opende de boeken over het derde kwartaal van zijn boekjaar. Op financieel vlak presteerde de onderneming beter dan verwacht en ook de prognoses die werden afgegeven voor de toekomst stemden beleggers tevreden. Dat was niet het geval bij clouddienstverlener Box, waarvan de cijfers teleurstelden.

Wietproductent Tilray weet de schijnwerpers voorbeurs op zicht gericht en werd bijna een vijfde meer waard. Het Canadese bedrijf kwam voor het eerst sinds zijn beursgang in juli met kwartaalcijfers naar buiten en rapporteerde een flinke groei van de omzet.

Yum China

De grootste uitbater van fastfoodrestaurants in China, Yum China, heeft naar verluidt een overnamebod van 17 miljard dollar afgewezen. Een groep investeerders blijft ondanks het afgeketste bod wel in gesprek met Yum China, de exploitant van Chinese vestigingen van ketens als Pizza Hut en KFC. Ze willen het fastfoodbedrijf naar verluidt van de beurs in New York halen, om het later naar de beurs in Hong Kong te brengen. Yum China werd twee jaar geleden afgesplitst van Yum Brands.

De euro was voorbeurs 1,1665 dollar waard, tegen 1,1719 dollar bij het slot van de Europese beurzen op dinsdag. Een vat Amerikaanse olie werd 0,6 procent duurder op 68,93 dollar. Brentolie steeg 0,5 procent in prijs naar 76,34 dollar per vat.

De Dow-Jonesindex eindigde dinsdag 0,1 procent hoger op 26.064,02 punten. De S&P 500 won een fractie tot 2897,52 punten en technologiebeurs Nasdaq kreeg er 0,2 procent bij op 8030,04 punten.