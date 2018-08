'Verkoop hijskranenbouwer Hyva op til'

Gepubliceerd op | Views: 774

ALPHEN A/D RIJN (AFN) - De Nederlandse maker van hijskranen en hydraulische cilinders Hyva wisselt naar verluidt van eigenaar. De Aziatische investeerders Unitas Capital en NWS werken aan de verkoop van hun meerderheidsbelang in het bedrijf, meldt Bloomberg op basis van ingewijden.

Bij een eventuele verkoop zou de onderneming op een waarde worden geschat van ruim 850 miljoen euro. Het verkoopproces begint mogelijk al in het vierde kwartaal van dit jaar. Unitas Capital en NWS kochten in 2010 een belang van 70 procent in Hyva, dat daarbij op 525 miljoen euro werd gewaardeerd.

Het in 1979 opgerichte Hyva heeft meer dan 2000 werknemers en is naar eigen zeggen actief in circa 130 landen. Belangrijke fabrieken van de onderneming staan in Brazilië, China, Duitsland, India en Italië.