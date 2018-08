'Yum China heeft geen trek in miljardenbod'

Gepubliceerd op | Views: 725 | Onderwerpen: China

SHANGHAI (AFN/BLOOMBERG) - De grootste uitbater van fastfoodrestaurants in China, Yum China, heeft naar verluidt een overnamebod van 17 miljard dollar afgewezen. Een groep investeerders aast volgens ingewijden al langer op de exploitant van Chinese vestigingen van ketens als Pizza Hut en KFC maar vindt tot dusver nul op zijn rekest.

De groep overnamepartijen zou bestaan uit investeerders Hillhouse, KKR en DCP Capital en een fonds van de Chinese overheid. Het consortium blijft ondanks het afgeketste bod wel in gesprek met Yum China. De investeerders willen het fastfoodbedrijf naar verluidt van de beurs in New York halen, om het later naar de beurs in Hong Kong te brengen.

Yum China werd twee jaar geleden afgesplitst van Yum Brands. Vestigingen van KFC en Pizza Hut kampen de laatste jaren met afzwakkende verkoop in China, onder andere als gevolg van veranderende eetgewoonten onder jongeren.