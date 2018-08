Gepubliceerd op | Views: 2.092

SHANGHAI (AFN/BLOOMBERG) - De Chinese maker van elektrische auto's NIO wil tot 1,3 miljard dollar ophalen bij zijn beursgang. Het bedrijf gaat 160 miljoen aandelen naar de beurs in New York brengen voor een prijs van 6,25 dollar tot 8,25 dollar per stuk, zo bleek woensdag. NIO zou daardoor tussen de 6,4 miljard dollar en 8,5 miljard dollar waard zijn.

De zeggenschap bij NIO blijft na de beursgang in handen van oprichter William Li en de Chinese internetreus Tencent. Li houdt 14,5 procent van de aandelen, maar 48,3 van het stemrecht. Tencent heeft na de beursgang nog 12,9 procent van de aandelen in handen, maar heeft ruim een vijfde van de stemmen.

NIO behoort tot een groep Chinese makers van elektrische auto's die snel willen uitbreiden. Zo willen ze de strijd aangaan met traditionele automakers en westerse makers van elektrische voertuigen als Tesla.