'ASR gereed voor eventuele overname Vivat'

AMSTERDAM (AFN) - ASR kwam woensdag met beter dan verwachte resultaten naar buiten. Volgens KBC Securities staat de verzekeraar op basis van de aanhoudend goede prestaties klaar voor een eventuele overname van branchegenoot Vivat. En daarmee heeft ASR volgens de kenners zijn zaken sneller op orde dan gedacht, na de recente overname van Generali Nederand.

KBC wijst op het nauwelijks negatieve effect dat de overname van Generali had op de gecombineerde ratio. De bank wijst op de snelle integratie van de branchegenoot en een sterke schuldpositie. Ook wijst KBC op de sterke prestatie van ASR op eigen kracht.

Een overname van Vivat door ASR dit jaar zou volgens KBC al kunnen. Idealiter wordt een deal in de tweede jaarhelft van volgend jaar genoemd. Op dat moment is ook het inpassen van Generali volledig afgerond. Ook branchegenoot Aegon wordt gelinkt aan Vivat. Volgens KBC heeft die verzekeraar zichzelf enigszins beperkt in de mogelijkheden door zelfopgelegde doelen.

Sterke cijfers

Volgens ING waren de cijfers van ASR sterk. Het operationele resultaat was fors hoger dan waar rekening mee werd gehouden. ING wijst daarbij op het ,,buitengewoon sterke resultaat" van de eerste jaarhelft in 2017 dat bijna werd geëvenaard, ondanks de stormschade in januari dit jaar. Verder wijst ook ING er op dat de integratie van Generali Nederland goed op koers ligt.

ING hanteert een koopadvies op ASR met een koersdoel van 45 euro. KBC handhaafde zijn hold-advies op ASR. Het koersdoel werd door de Belgen met een euro verlaagd tot 37 euro. Het aandeel ASR noteerde woensdag omstreeks 10.30 uur 1,3 procent hoger op 38,98 euro.