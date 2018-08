Philips wil Marc Harrison als commissaris

Gepubliceerd op | Views: 405

AMSTERDAM (AFN) - Philips wil Marc Harrison benoemen als commissaris. Bij een bijzondere aandeelhoudersvergadering van het medisch technologiebedrijf op 19 oktober wordt over de voordracht van de Amerikaanse arts voor een plaats in de toezichtsraad gestemd.

Harrison is topman van Intermountain Healthcare, een zorginstelling zonder winstoogmerk in de Amerikaanse staat Utah. Eerder werkte hij bij Cleveland Clinic waar hij onder meer een tijd directeur is geweest van de tak van dat bedrijf in Abu Dhabi.

Tijdens de bijzondere aandeelhoudersvergadering wordt er ook over de beloning van de commissarissen gestemd.