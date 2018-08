Ajax op beurs hoger na halen Champions League

Gepubliceerd op | Views: 1.223

AMSTERDAM (AFN) - Het aandeel Ajax zat woensdag op de beurs in Amsterdam in de lift. De enige beursgenoteerde voetbalclub van Nederland keerde na vier jaar terug in de groepsfase van de Champions League.

Het elftal van trainer Erik ten Hag miste in de uitwedstrijd tegen Dinamo Kiev kans op kans maar het doelpuntloze gelijkspel (0-0) volstond voor een plaats tussen de beste clubteams van Europa. Ajax won vorige week in de Johan Cruijff ArenA namelijk wel van de club uit Oekraïne (3-1).

Voor Ajax betekent het bereiken van de groepsfase van de Champions League niet alleen sportief succes. De club is ook al zeker van 40 miljoen euro. Daarmee zijn de transfers van Dusan Tadic en Daley Blind al ruimschoots terug verdiend.

Ajax stond kort na de openingsbel op het Damrak 2,4 procent hoger op 13 euro.