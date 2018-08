Kleine winst voor Damrak

Gepubliceerd op | Views: 983 | Onderwerpen: ASR, NIBC

AMSTERDAM (AFN) - De aandelenbeurs in Amsterdam ging woensdag licht vooruit. Ook de andere beurzen in Europa stonden in het groen. Op het Damrak was Ajax in trek na het behalen van de Champions League. Daarnaast verwerkten beleggers de cijfers van verzekeraar ASR en de bank NIBC.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,3 procent in de plus op 564,51 punten. De MidKap won ook 0,3 procent, tot 801,78 punten. De beursgraadmeters in Parijs, Londen en Frankfurt stegen tot 0,3 procent.

Grootste stijger bij de hoofdfondsen was industrieel toeleverancier Aalberts Industries met een winst van 1,3 procent. Verlichtingsbedrijf Signify was de grootste daler in de AEX met een verlies van 1,1 procent. ASR klom 0,8 procent. De verzekeraar zag de halfjaarwinst dalen door onder meer de kosten voor de integratie van de eerder overgenomen branchegenoot Generali Nederland. Ook de storm die in januari over het land raasde drukte op de prestaties van de schadeverzekeringen. Daar stonden weer betere prestaties bij andere segmenten tegenover.

MidKap

In de MidKap behoorde IMCD (plus 1,2 procent) tot de kopgroep. De chemicaliëndistributeur neemt zijn Duitse branchegenoot Velox over. Beursintermediair Flow Traders sloot de rij met een min van 0,9 procent. NIBC, dat de afgelopen zes maanden de winst zag stijgen en het dividend opvoerde, steeg 3,5 procent bij de kleinere bedrijven.

Op de lokale markt dikte Ajax 2 procent aan. De beursgenoteerde voetbalclub keert na vier jaar terug in de groepsfase van de Champions League. Het bereiken van het hoofdtoernooi levert de club 40 miljoen euro op.

Pernod Ricard

De Franse drankenproducent Pernod Ricard heeft zijn verwachtingen voor dit jaar verhoogd als gevolg van de toegenomen vraag naar sterke drank in China en India. Het aandeel daalde desondanks in Parijs 1,8 procent.

RTL Group steeg ruim 6 procent in Frankfurt. Het Duitse mediabedrijf boekte iets meer winst in de eerste zes maanden van het jaar. Dat was onder meer te danken aan hogere inkomsten uit tv-advertenties bij de Nederlandse tak.

De euro was 1,1678 dollar waard, tegen 1,1719 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg een fractie tot 68,55 dollar. Een vat Brentolie werd ook iets duurder en kostte 75,98 dollar.