Groei Franse economie blijft onveranderd

Gepubliceerd op | Views: 310 | Onderwerpen: Frankrijk

PARIJS (AFN/BLOOMBERG) - De Franse economie heeft in het tweede kwartaal een vergelijkbare groei laten zien als in de eerste drie maanden van dit jaar. Dat bleek woensdag uit een nieuwe raming van het Franse statistiekbureau.

De groei bedroeg 0,2 procent in vergelijking met het eerste kwartaal. Toen ging de Franse economie ook met 0,2 procent vooruit. Economen hadden gedacht dat de groei zou uitkomen op 0,2 procent. Op jaarbasis was sprake van een economische vooruitgang met 1,7 procent, tegen 2,2 procent in het eerste kwartaal. Hier was ook gerekend op 1,7 procent.