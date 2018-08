Philips neemt Amerikaans bedrijf over

Gepubliceerd op | Views: 718

AMSTERDAM (AFN) - Philips neemt het Amerikaanse medische bedrijf Xhale Assurance over. Dat werd woensdag bekendgemaakt zonder het afgeven van financiële details.

Xhale maakt onder meer sensoren die het zuurstofgehalte in het bloed meten. De sensor wordt daarbij op de neus geplaatst, in plaats van op de vinger. Een zegsman van Philips wilde de overnamesom niet prijsgeven maar benadrukte dat sprake was van een 'scale-up'.