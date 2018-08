De titel van dit bericht is geheel onjuist, het zou moeten zijn:

Esperite haalt met een crowdfunding 3 ton op bij domme pennystockgokkers.



Voor alle duidelijkheid:

Esperite haalt geld op onder valse voorwaarden (geheel valse boekhouding) en met achterhouding van alle belangrijke informatie.



Ook zijn Esperite en Amar zwaar in overtreding door het niet melden van belangrijke transacties bij de AFM.



ESGOF handelt op de beurs met misbruik van voorkennis en manipuleert met de koersen.



Kortom, het is slechts een kwestie van tijd alvorens deze bom gaat barsten.