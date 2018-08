Gepubliceerd op | Views: 1.423 | Onderwerpen: dividend, NIBC

DEN HAAG (AFN) - Zakenbank NIBC heeft de eerste zes maanden van dit jaar de winst opgevoerd. De bank deed het op vrijwel alle vlakken beter en verhoogde het interim-dividend tot 0,25 euro per aandeel.

NIBC behaalde een nettowinst van 84 miljoen euro. Dat was in dezelfde periode vorig jaar nog 60 miljoen euro, als de eenmalige opbrengst van de verkoop van een Duitse vastgoedportefeuille niet wordt meegerekend. De bank profiteerde naar eigen zeggen van de sterke economieën in Noordwest-Europa.

De rentebaten van de zakenbank stegen de afgelopen periode onder meer met 22 procent. Ook de hypotheektak groeide fors. Het rendement op eigen vermogen verbeterde met 10,5 procent. ,,Het aantal klanten neemt toe en ze zijn ook zeer tevreden'', zegt topman Paulus de Wilt. Investeringen in fintech-bedrijven bieden NIBC de kans om meer diensten aan zijn klanten aan te bieden. ,,We blijven investeren in fintechs'', zegt de Wilt dan ook. Voor andere overnames heeft NIBC momenteel geen plannen.

Kosten terugdringen

NIBC wist ook de kosten terug te dringen tot 47 procent van de inkomsten, ondanks de uitgaven die het bedrijf deed voor de beursgang in maart. Daarmee komt NIBC in de buurt van het doel van 45 procent. ,,We sturen niet puur op kosten om dat te bereiken'', legt De Wilt uit. ,,Als onze omzet stijgt, gaat de kosten/inkomstenratio ook omlaag.''

De enige wanklanken bij NIBC komen van buiten, zegt De Wilt die wijst naar handelsspanningen met de VS, de situatie in Turkije en de brexit. ,,Maar dat levert ook kansen op'', voegt hij toe. Zo merkt NIBC dat Britse bedrijven in de landbouw en voedingssector kijken naar overnames op het Europese vasteland waar de zakenbank van kan profiteren.

NIBC verwacht dat ook de rest van dit jaar de inkomsten uit investeringen sterk zullen blijven en gaat ervan uit dat ,,het tweede halfjaar minimaal zo goed wordt als het eerste''. De onderneming stelt op koers te liggen om de doelstellingen voor de middellange termijn te halen. Verder maakte NIBC, dat na een jarenlange afwezigheid terugkeerde op de beurs, bekend op 6 december een Capital Markets Day te houden.