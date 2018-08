IMCD koopt Duitse branchegenoot

Gepubliceerd op | Views: 226 | Onderwerpen: Duitsland

ROTTERDAM (AFN) - IMCD koopt zijn Duitse branchegenoot Velox. Het bedrijf, met hoofdkantoor in Hamburg, vormt volgens de aan de Amsterdamse beurs genoteerde chemicaliëndistributeur een goede aanvulling op zijn activiteiten.

Het in 1993 opgerichte Velox is onder meer gespecialiseerd in plastics, composieten, additieven en rubbers. Het bedrijf heeft 225 werknemers in achttien landen en boekte vorig jaar een omzet van circa 155 miljoen euro.

De deal moet nog worden goedgekeurd door toezichthouders. IMCD noemde geen overnamesom, maar gaf aan dat de transactie wordt betaald met bestaande middelen en kredietfaciliteiten.