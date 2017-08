Renault-Nissan bundelt krachten met Chinezen

Gepubliceerd op | Views: 195 | Onderwerpen: China

BEIJING (AFN/BLOOMBERG) - Renault-Nissan zet meer in op de Chinese markt voor elektrische auto's. Het bedrijf gaat daartoe een joint venture aan met de Chinese concurrent Dongfeng. Renault en Nissan krijgen ieder 25 procent van het samenwerkingsverband in handen, Dongfeng de andere helft.

De nieuwe joint venture gaat een nieuwe elektrische auto ontwerpen, gebaseerd op een platform van Renault-Nissan. Hoeveel geld beide kampen in de joint venture investeren, is niet bekend gemaakt.

Met het op te richten bedrijf speelt Renault-Nissan in op strengere regels in China. Andere Europese automakers kondigden de laatste maanden ook al joint ventures met Chinese bedrijven aan om zo aan die strengere eisen te voldoen.

Nissan verkoopt zijn elektrische model Leaf overigens al in China als Venucia e30. De prijs van die auto is echter te hoog in vergelijking met alternatieven van Chinese fabrikanten, waardoor de verkoop niet goed loopt.