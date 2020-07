Chipreus Qualcomm sluit deal met Huawei

Gepubliceerd op | Views: 364

SAN DIEGO (AFN/BLOOMBERG) - Chipreus Qualcomm heeft een schikking en licentiedeal gesloten met de Chinese techgigant Huawei. Die deal moet 's werelds grootste fabrikant van chips voor smartphones helpen bij profiteren van kansen door de komst van 5G-apparaten. Daarvoor kan Qualcomm veel nieuwe chips maken.

Beleggers lijken erg enthousiast over de deal. In de zogeheten nabeurshandel in New York schoot het aandeel Qualcomm omhoog. Huawei geldt als een belangrijke aanbieder van 5G-telefoons en netwerkapparatuur. Het bedrijf is wel omstreden. Huawei wordt door de Verenigde Staten onder meer beschuldigd van spionagepraktijken. Ook in andere landen bestaat veel wantrouwen richting het Chinese concern.

De deal met Huawei is nog niet terug te zien in de financiële resultaten over het afgelopen kwartaal. Daarin bleven de opbrengsten op aangepaste basis ongeveer gelijk aan een jaar eerder, op 4,9 miljard dollar. Qualcomm hield ook evenwel winst over, met een aangepaste nettoresultaat van 982 miljard dollar.

De kwartaalcijfers zijn onder meer gecorrigeerd voor een grote schikking met Apple over patentkwesties, waardoor Qualcomm een jaar terug eenmalig extra veel geld binnenkreeg. Het bedrijf gaat voor het huidige kwartaal uit van een aangepaste omzet tussen de 5,5 miljard en 6,3 miljard dollar.