Total schrijft miljarden af op Canadese bezittingen

Gepubliceerd op | Views: 667

PARIJS (AFN/RTR) - Het Franse olie- en gasconcern Total komt met een afschrijving van 8 miljard dollar. De ingreep is nodig omdat met name diverse Canadese teerzandprojecten flink in waarde zijn gedaald vanwege de daling van de olieprijzen.

De afschrijving volgt op vergelijkbare stappen van andere grote olie- en gasbedrijven, waaronder Shell en BP, na de ineenstorting van het brandstofverbruik als gevolg van de coronacrisis. Total komt donderdag net als Shell met zijn tweedekwartaalcijfers naar buiten.