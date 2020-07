Ease2pay gaat toch transactiekosten rekenen voor parkeren

Gepubliceerd op | Views: 460

ROTTERDAM (AFN) - Ease2pay gaat met ingang van september toch transactiekosten rekenen per parkeerbeurt. Aanleiding is dat vanwege de coronacrisis eerder dit jaar het aantal transacties tijdelijk fors achteruit gegaan is. Daardoor ontkomt de beursgenoteerde betaaldienstverlener er naar eigen zeggen niet aan om toch een tarief te gaan rekenen voor parkeertransacties, ondanks dat eind juni het aantal transacties al weer hersteld was.

De tarieven zijn volgens het bedrijf zodanig gekozen dat Ease2pay de goedkoopste parkeerapp van Nederland blijft. Het gaat om 0,19 euro per parkeerbeurt. Voor de On the Go!-app van Ease2pay was al sprake 0,22 euro kosten per keer. Zowel de gebruikers van de Ease2pay- als de On the Go!-app kunnen als alternatief voor de transactiekosten een week-, maand- of jaarabonnement in de app kopen, waardoor ze over deze periode geen transactiekosten per parkeeractie betalen.