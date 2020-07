Shell en Eneco bouwen weer een subsidieloos windpark in Noordzee

Feitelijk geef eerst maar eens aan hoeveel er nu met miljarden subsidies onder meer via de energie rekening aan zgn duurzame energie zelfs met dat idiote bomenkappen voor biomassa wordt geproduceerd binnen het geheel!



Nu even duidelijk zijn en niet weglopen na deze duurzaamheid drol!



By the way weleens vernomen van kernenergie of waterstof?



Gaarne ook even vermelden hoe die windmolens worden gemaakt en dan de afschrijftermijn en wat we dan met die monsters moeten doen.



En ja die zonne-energie waar ik meer inzie. Toch even probleem met de erbarmelijke produktieomstandigheden in China



Maar goed man je bent een deugmens en gefeliciteerd. Meld ik dan wel bij ZONDER veel verstand



Groet, Jonas