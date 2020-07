Vastgoedreus URW hard geraakt door winkelsluitingen

quote: g.raaier schreef op 29 juli 2020 19:30:

Dat klopt. Echter is de koers meer dan 60 procent lager year to date. Oversold wat mij betreft.

Het enige wat echt relevant is, is de cashflow.En de laatste is positief.Die afschrijvingen zijn niet relevant... Als je naar het eigen vermogen per aandeel kijkt, is dat 4x hoger dan de beurskoers. Na de afschrijving verandert daar niet erg veel in...Ik vraag me toch werkelijk af waarom goldman sachs aan de sellside adviseert het te verkopen terwijl de buyside van goldman meer dan 10% van de aandelen heeft opgekocht,,,