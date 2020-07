Prosus-dochter investeert extra in geldovermakingsbedrijf Remitly

Gepubliceerd op | Views: 484

HOOFDDORP (AFN) - PayU, een betalings- en fintechbedrijf van Prosus, investeert extra in Remitly. Dat is een aanbieder van geldovermakingen en financiële diensten voor immigranten. PayU trad als leidende partij op bij een financieringsronde voor Remitly van in totaal 85 miljoen dollar.

PayU investeerde eerder ook al in Remitly, dat nu gewaardeerd is op 1,5 miljard dollar. Andere investeerders zijn onder meer DN Capital, Generation Investment Management en Owl Rock Capital. Het extra geld moet Remitly in staat stellen de inzet van zijn financiële diensten te versterken. Dat kan het bedrijf goed gebruiken omdat er door de corona-pandemie sprake is van extra vraag naar digitale geldovermakingen.