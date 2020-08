'PostNL voert door pakketten winst en omzet op'

Jan Nooitgedaght op de koffie bij Herna Verhagen



H; Leuk Jan dat je helemaal naar DenBosch bent gekomen. Wil je nog een Bossche Bol? Ik heb ook eentje met witte chocolade. Je kent me he? Diversiteit.



J; Hahaha. Zelfs ik stink erin. Jij ook altijd met je Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Je zou bijna vergeten dat ik naar je toe ben gekomen om over de cijferpublicatie van morgen te praten. Dus Herna, geen afleidingsmanoeuvre nu. We moeten morgen toch echt goede resultaten laten zien. Weet je nog PostNL op eigen kracht?



H; Ja Jan, dat weet ik. Gelukkig lukt dat, maar dan wel met de Coronawind in de rug. Het was wel erg dramatisch toen we een paar maand geleden zelfs minder dan 1,-E per aandeel waren. Ik dacht straks ga je me nog ontslaan. Dat is nog geen half miljard waarde voor onze winkel met 3 Miljard omzet. Zouden de mensen geen vertrouwen meer hebben in onze aanpak? Ik ben toch zo goed met het personeel, pensioenen, DenHaag en FNV? En, als zakelijke tobvrouw, mag ik zelfs bij ING aanschuiven. Dat heb jij zelf goed gevonden, toch.



J; Nou Herna, misschien willen de mensen ook een rendement op het kapitaal dat ze geïnvesteerd hebben. Ik heb je wel erg veel vertrouwen gegeven, maar aandeelhouders zijn ook stakeholders. Straks doet Ahold een ongevraagd bod op de winkel om Amazon buiten te houden en met Bol.com de last-mile te kontroleren. Dan moet je waarschijnlijk toch ophoepelen.



H;Jan, ik heb toch gedaan wat je zei? International is nu opgeruimd. Nexive en Postcon zijn welliswaar met grote afboekingen verkocht. Het heeft wel 200mln gekost, afboekingen en operationeel verlies. De aandeelhouders zullen toch niet boos op me zijn, Jan? Ik vertel ze toch niet dat we op Nexive nog geld hebben moeten meegeven.



J; Maar Herna, ooit moet ik toch transparant zijn, anders ben ik geen knip voor de neus waard als RvC voorzitter. De AvA hebben we ook buiten de Sandd aankoop gelaten. Eerlijk gezegd, staat nu alle gebakken lucht als Goodwill en Leasverplichtingen voor ruim 140mln op de balans. Zeg nou eerlijk, ze waren bijna failliet. Ik heb je gematst door je te steunen in DenHaag voor de UPD en omdat je hier al die jaren jouw zinnen op had gezet. Die rechter in Rotterdam heeft het toch doorgehad. Jij en Mona zijn twee leuke MonaToetjes, hahahaha. Net als die Bossche Bol.



H;Jan doe is niet zo flauw. Ik wilde Sandd zo graag en die rot Ronald vd Laar kon het mooi vertellen en heeft me eruit gebluft op zn Amsterdams. Daar kon ik als lieve Brabantse niet tegenop. 130 mln, de overname van hun schulden, overnemen van 4000 medewerkers. Ik heb het toch maar geregeld. Onze aandeelhouders hadden toch niets te zeggen en de KvK rapportage had Ronald slim achtergehouden. Zelfs de AFM en jij hadden het niet echt door he?



J; Herna, maar nu moeten we toch snel van die boekhoudkundige ellende van Sandd af. We hebben geluk met 30% omzet groei bij de paketten. Jouw marge zal toch wel beter zijn? Immers, volle wagens en volle DC’s, minder dieselkosten en je betere “dropdensity” en “duplication”(meer paketten per stop). Een logistieke vriend van me heeft me erop gewezen dat bij dit hogere volume, jouw marge ook echt omhoog zou moeten gaan. Kleine klanten waren ook bereid meer te betalen. Goh, meid wat heb je toch een geluk gehad met die Corona groei. Jouw cijfers zijn toch wel beter?



H; Jan, Jawel, geluk bij een ongeluk, hahaha. Met die extra pakettenwinst, kan ik mooi weer wat slim boekhouden. Pimmetje, heeft me al een paar ideeen gegeven. Maar hoe moet ik nou verdoezelen dat het Sandd verhaal inderdaad erg duur is geworden door die RotRonald? Toch maar de Goodwill versneld afschrijven? De centen zijn toch al uitgegeven, het personeel verdiend meer en ik heb toch iedereen een goede afvloeingspremie gegeven?



J; Ja maar de aandeelhouders willen wel weer een keer dividend zien ipv extra pensioenen en een dik gevulde portemonnee van die RotRonald. Ja en die Italianen Nexive en PostCon zullen ze ook niet snel vergeten. En eerlijk gezegd, moet je ook opletten voor DHL. Zonder die Corona, was jouw paketten groei teruggevallen.



H; Nou Jan nog een keertje dan, morgen bij de cijfers. Op kosten van de aandeelhouder schrijven we al mijn fouten uit het verleden af. Ik ben toch heel lief voor het personeel? En in DenHaag vinden ze onze elektrische scooters prachtig. De ACM heb ik beloofd dat we onze claim niet indienen, dat is toch ook heel aardig en dat wordt in DenHaag echt gewaardeerd. Ik kan toch ook zeggen dat de Sandd omzet is teruggevallen door Corona? De aandeelhouders hebben het toch niet in de gaten.



J; Herna, de aandeelhouders zijn niet helemaal gek. Ik volg dat IEXforum en daar zijn al wat kritische geluiden. Onze “mol” toekomstbeeld probeert de teneur te veranderen, maar ook hij wordt al kritisch over jou. Er zijn mensen die op jouw belofte van “eigen kracht” zijn ingestapt op 3 a 4 Euro. Straks word ik gebeld door de VEB of ik mijn toezichtwerk wel goed doe.



H; die VEB en aandeelhouders moeten dan morgen nog maar een keer geduld hebben. Ze krijgen geen cent van me, want die RotRonald heeft ze meegenomen en mijn vrienden bij de ING hebben ook hun slechte leningen terugbetaald gekregen. Daarom geeft Marc van ING ons nog steeds een Koopadvies op 3,75. Weet je Jan, ik vind het soms gewoon niet meer zo leuk. Ik zou misschien wel voor de VVD willen gaan werken. Mona van het CDA is ook best veel op TV en mijn bos haren is minstens zo weelderig.



J; dat klopt, je ziet er nog steeds fantastisch leuk uit in dat oranje PNL jurkje. Laat je je maar weer eens vlot fotograferen in de receptie van het kantoor. Met jouw charme heb je de pers morgen weer aan je voeten liggen. Vraag Pim dan nog maar eens om al Corona voorspoed en extra 30mln in Q2 af te boeken op jouw resultaten uit het verleden. Ik blijf achter je staan.



H; Jan, dat vind ik echt fijn. Bedankt voor jouw vertrouwen. Kom je dan met Q3 weer naar DenBosch toe, “lieve zoete Jannetje”…..hahahaha