'PostNL voert door pakketten winst en omzet op'

Gepubliceerd op | Views: 1.160

DEN HAAG (AFN) - Post- en pakketbedrijf PostNL heeft afgelopen kwartaal een hogere omzet en meer winst behaald dan een jaar eerder. Dat is althans de gemiddelde verwachting van negen analisten die het bedrijf zelf heeft gepolst, vooruitlopend op de cijferpresentatie aanstaande maandag.

Het beursgenoteerde fonds meldde zelf al eerder in een vooruitblik op de resultaten dat klanten vanwege de coronacrisis veel meer online bestellen en dat het bedrijfsresultaat (ebit) "sterk hoger" zal uitvallen dan eerdere verwachtingen.

De opbrengsten worden in doorsnee geraamd op 776 miljoen euro, tegen 681 miljoen euro een jaar eerder. Bij de pakketbezorging was afgelopen kwartaal sprake van een zeer sterke groei van een kwart, laat de consensus onder de analisten zien. De postbezorger moest in april en mei extra mensen inzetten en opereert al enige tijd op een hoge capaciteit waarbij het bedrijf efficiënter werkt en de winstgevendheid van het onderdeel hoog is.

Volumedaling

Daartegenover staat dat de traditionele postmarkt onder druk blijft staan en de kenners rekenen op een volumedaling van 15 procent. PostNL meldde eerder dat veel bedrijven afgelopen kwartaal besloten mailings uit te stellen. Wel stuurden consumenten meer losse post.

Ook op het vlak van de winst voorspellen de kenners een vooruitgang. Het genormaliseerde bedrijfsresultaat wordt geraamd op 47 miljoen euro. Het onderliggende bedrijfsresultaat vorig jaar was 39 miljoen euro. Voor heel het jaar gaat het bedrijf nu uit van een bedrijfsresultaat sterk boven de 110 miljoen tot 130 miljoen euro die het eerder voorspelde.

Onvrede

Beleggers zullen bij het kwartaalbericht vooral graag willen weten hoe het bedrijf geholpen werd door de coronacrisis. Topvrouw Herna Verhagen waarschuwde bij de presentatie van de eerstekwartaalcijfers dat het nog niet kan overzien hoe de coronacrisis de resultaten op de lange termijn beïnvloedt, waardoor de uitgesproken verwachtingen nog kunnen veranderen. De impact van de coronamaatregelen hielp toen ook de resultaten vooruit, omdat mensen door de virusuitbraak vaker online bestelden en het bedrijf het daardoor drukker had met het afleveren van spullen aan huis.

Daarnaast zorgt een hogere werkdruk vanwege de coronacrisis voor onvrede onder het personeel. Medewerkers van PostNL voerden vorige maand voor de deur van het hoofdkantoor actie voor een verhoging van het minimumloon naar 14 euro per uur. Verder zal een update over de postfusie met Sandd, die per 1 februari een feit is, nauwgezet worden gevolgd. De Staat maakte onlangs bekend in hoger beroep te gaan tegen de uitspraak van de rechter dat de verleende vergunning voor de fusie van de postbedrijven ongeldig is.

Ook rondde PostNL begin juli de verkoop van zijn Italiaanse dochter Nexive af, waardoor het bedrijf denkt zich de komende tijd nog beter op zijn kernactiviteiten in Nederland en België te kunnen richten.