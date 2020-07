Topambtenaar Financiën gaat in gesprek met bonden over KLM

Eisen ? Een gesprek eisen ? Toch bijzonder vriendelijk dat hij even met de bonden gaat zitten en het gepeupel even aan zal horen. Hij had ook een briefje kunnen sturen met tekst en uitleg.



Ze mogen blij zijn bij KLM dat een groot gedeelte nog gewoon te vreten heeft elke dag. Zonder hulp van de overheid was die zwaan al lang uit de lucht geschoten.



Dus, aai over de bol geven en daarna maar snel weer aan het werk. Genoeg te doen tenslotte.