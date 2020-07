SocGen verhoogt advies Unilever naar buy

Gepubliceerd op | Views: 104 | Onderwerpen: advies

AMSTERDAM (AFN/BLOOMBERG) - Société Générale verhoogt zijn advies voor was- en levensmiddelenconcern Unilever van sell naar buy. Het koersdoel wordt verhoogd van 37 euro naar 61 euro.

SocGen stelt dat Unilever in het tweede kwartaal positief heeft verrast met zijn resultaten en daarmee beleggers geruststelling biedt. De Franse bank voorziet een versnelde transformatie van het bedrijf in de komende achttien maanden. Het aandeel Unilever noteerde woensdag omstreeks 10.30 uur een plus van 2,1 procent op 52,18 euro. Het was daarmee de sterkste stijger in de AEX.