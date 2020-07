'Winst AMG kan weer stijgen na dieptepunt'

"De resultaten van metalenspecialist Advanced Metallurgical Group (AMG) in het tweede kwartaal zijn lager uitgevallen dan kenners hadden verwacht, maar waarschijnlijk was het tweede kwartaal het dieptepunt en gaat de winst voor AMG hierna weer omhoog. Dat schrijven analisten van ING in een reactie."



Nou als die kenners de resultaten al niet kunnen inschatten, moet ik hun "waarschijnlijk" dan wél betrouwbaar achten?