'Winst AMG kan weer stijgen na dieptepunt'

AMSTERDAM (AFN) - De resultaten van metalenspecialist Advanced Metallurgical Group (AMG) in het tweede kwartaal zijn lager uitgevallen dan kenners hadden verwacht, maar waarschijnlijk was het tweede kwartaal het dieptepunt en gaat de winst voor AMG hierna weer omhoog. Dat schrijven analisten van ING in een reactie.

Door de coronacrisis stonden de verkoopvolumes en prijzen flink onder druk bij AMG, dat producent is van onder meer lithium, een belangrijke grondstof voor accu's in elektrische auto's. Toenemende activiteit en een herstructureringsprogramma zouden de winst weer op moeten stuwen, aldus ING. Ondanks de uitdagende situatie gaat AMG volgens de analisten vooruit door uit te breiden met de materialen vanadium en lithium, en zoekt het management actief naar het vergroten van de aandeelhouderswaarde.

ING houdt het buy-advies voor AMG met een koersdoel van 32 euro. Het aandeel noteerde woensdag omstreeks 10.00 uur een min van 0,9 procent op 14,99 euro.