'Resultaten ASMI overtroffen verwachtingen'

Gepubliceerd op | Views: 533

AMSTERDAM (AFN) - Chiptoeleverancier ASM International (ASMI) heeft in het tweede kwartaal beter gepresteerd dan kenners hadden verwacht. Dat schrijven analisten van KBC Securities, dat een positieve reactie van de markt verwacht op de cijfers van het bedrijf.

KBC geeft aan dat de cijfers aangeven dat ASMI voor een groot deel afhankelijk is van de markt voor processors en veel minder van de beweeglijke markt voor geheugenchips. In die markt zal ASMI de komende jaren ook blijven investeren. De marktvorsers schatten in dat ASMI de komende jaren verder gaat profiteren van een groeiende vraag uit China en verwacht dat de winst per aandeel blijft stijgen met dubbele cijfers. KBC herhaalt het buy-advies met een koersdoel van 130 euro.

Het aandeel ASM International stond woensdag rond 09.30 uur 6,8 procent in de min op 129,90 euro. Daarmee was het de sterkste daler in de AEX-index.