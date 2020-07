Automaker Aston Martin ziet verlies toenemen door crisis

Gepubliceerd op | Views: 104

LONDEN (AFN) - De Britse fabrikant van luxeauto's Aston Martin is het afgelopen halfjaar dieper in de verliezen gedoken. Het bedrijf kampte onder meer door de coronacrisis met een tegenvallende vraag naar zijn bolides, hoge productiekosten en een grote voorraad.

Aston Martin, bekend van James Bond maar ook als co-sponsor van het Formule 1-team van Max Verstappen, leed in de eerste helft van het jaar een operationeel verlies van 159,3 miljoen pond (175,3 miljoen euro). Een jaar eerder bedroeg dat tekort nog 39 miljoen pond. De automaker was veel geld kwijt aan showrooms die door het coronavirus een aantal maanden gesloten bleven en het produceren van de nieuwe DBX SUV. Het aantal verkochte auto's daalde in het eerste half jaar met 41 procent.

Toch zijn de eerste signalen van de verkoop van de DBX in China positief, aldus Aston Martin. De automaker zegt verder dat de invloed van de coronacrisis op de autohandel waarschijnlijk zal blijven voortduren tot ver in 2021. Per 1 augustus neemt topman Tobias Moers van Mercedes-AMG het roer over van Andy Palmer. Moers gaat zich vooral richten op het stimuleren van de verkoop van dure SUV's in China.