Sanofi profiteert van astmamedicijn en mogelijk coronavaccin

PARIJS (AFN/BLOOMBERG) - Farmaceut Sanofi profiteerde in het afgelopen kwartaal onder meer van een stijging van de verkoop van het astmamedicijn Dupixent. De winst steeg met ruim 3 procent. Het Franse bedrijf ontwikkelt ook potentiële coronavaccins en daarvan zijn al doses verkocht aan de Britse regering.

De verkoop van het middel Dupixent steeg met 70 procent. Het relatief nieuwe medicijn kan onder meer voor astma en huidontstekingen worden gebruikt. Ook zijn er mogelijk nog nieuwe aandoeningen waarvoor het middel kan worden goedgekeurd.

Sanofi ontwikkelt samen met GlaxoSmithKline (GSK) potentiële coronavaccins. Woensdag werd bekend dat de Britse regering 60 miljoen doses heeft besteld van een van de middelen. De farmaceuten verwachten dat het eerste mogelijke vaccin op zijn vroegst in de eerste helft van volgend jaar is goedgekeurd. Sanofi en GSK zijn ook in gesprek over leveringen met onder meer de Verenigde Staten en de Europese Commissie.

In het tweede kwartaal van 2020 bedroeg de omzet van het bedrijf 8,2 miljard euro, een daling van bijna 5 procent op jaarbasis. Dat komt volgens het Franse bedrijf onder meer omdat er in het eerste kwartaal veel is gehamsterd. Sanofi verwacht ondanks de coronacrisis de doelen voor heel 2020 te halen.